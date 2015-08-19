Уволен начальник одного из ЖЕУ Подольского района

Результаты расследования Жилищно-коммунальной инспекции города Киева стали основанием для увольнения руководителя жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) 706, что в Подольском районе столицы. Соответствующие выводы служебной проверки этого жилищно-коммунального участка обнародованы сегодня.

Проверка, которая длилась с 1 июня до 1 августа выявила ряд злоупотреблений. Указанная ЖЭУ стала одной из худших в июле по выполнению обращений киевлян, которые поступили в городской контакт-центр 1551.

«Десятки жалоб, которые поступили к этому ЖЭУ, остались без должной проработки, мы получили на 15-51 жалобы людей на откровенно хамское поведение и ответы от руководителя. Зафиксирован ряд домов, где неудовлетворительной является подготовка к работе в зимний период: подвалы залиты водой, отсутствует освещение в теплопункте, сети в плохом состоянии», – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также подчеркнул, что жилищно-коммунальные инспекторы будут продолжать проводить тщательные проверки ЖЭУ, которые будут попадать в антирейтинг.

«Инспекторы имеют достаточный технический, организационный, правовой опыт и могут объективно оценить уровень работы ЖЭУ, найти малейшие недостатки, которые могут выпасть из поля зрения обычного обывателя. Поэтому я еще раз обращаю внимание коммунальщиков на то, что результаты расследований могут повлечь за собой наказания и даже увольнения», – резюмировал Петр Пантелеев.