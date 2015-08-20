Взрывчатку на киевской станции метро не обнаружено - МВД
Вчера вечером после анонимного сообщения были эвакуированы около 200 пассажиров. Правоохранители устанавливают лицо, совершившее это заведомо ложное сообщение.
19 августа в 20:45 на спецлинию «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что станция метро «Лесная» заминирована, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в г. Киеве.
На место сразу прибыли специалисты-взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУМВД Украины в городе Киеве, кинологи и работники ГСЧС.
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Указанная анонимом станция метро и прилегающая территория были обследованы на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Было эвакуировано около 200 пассажиров.
Правоохранители проводят необходимые мероприятия по установлению лица, которое сообщило о заминировании.