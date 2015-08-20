В Киеве возле Гидропарка 50 мужчин устроили массовую драку (видео)

Со слов очевидцев, около 50-ти мужчин дрались между собой, сообщили в пресс-службе столичной милиции.

На место происшествия срочно прибыли правоохранители. В результате инцидента 9 человек доставлены в Днепровский РУ.

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Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В свою очередь ряд изданий сообщает о том, что драка произошла между украинскими фанатами киевского "Динамо" и польскими футбольными фанатами за день до матча квалификационного раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и польской "Легией".