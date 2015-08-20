Сегодня вечером в Киеве перекроют Крещатик для репетиции парада
В Киеве сегодня с 19.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Крещатик.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, напоминая, что во время подготовки и празднования 24-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины в столице будет перекрыто дорожное движение.
Так, 20 и 22 августа с 19.00 до 23.00 перекроют движение транспорта во время тренировок парадных расчетов на ул. Крещатик на участке от бульв. Тараса Шевченко до Европейской площади.
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Кроме того, 23 и 24 августа перекроют движение всех видов транспорта и пешеходов возле мест проведения праздничных мероприятий.
Также 24 августа с 6.00 до 22.00 будет приостановлено движение на ул. Крещатик на участке от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади.