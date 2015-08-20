Социальные программы власти очень востребованы среди киевлян – эксперт

Такая социальная ориентированность политики Кличко повышает уровень доверия избирателей к столичной власти. Такое мнение высказал директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин, комментируя предоставление мэрией адресной материальной поддержки нуждающихся категорий граждан ко Дню Независимости Украины.

"Столичная власть, оказывают регулярную поддержку малообеспеченным киевлянам. Выплаты адресной помощи к праздничным датам стали одним из обязательных пунктов программы социальной защиты жителей Киева. И это очень важно. Ведь для таких категорий граждан даже незначительные дополнительные средства сегодня очень необходимы", - отметил политолог.

По словам эксперта, в масштабах города общая сумма, которая выделяется на эти программы, выглядит достаточно убедительно. Это 40 млн. гривен плюс предыдущие выплаты.

"То, что в условиях падения экономики, ограниченности ресурсов, городские власти находят возможность для выделения таких средств на поддержку социально-незащищенных киевлян, является положительным результатом деятельности Виталия Кличко во главе столицы. Социальная ориентированность власти в настоящее время является принципиальным моментом в работе градоначальника. Это чрезвычайно важно дать сигнал жителям столицы, что даже в условиях войны, кризиса, роста социальной напряженности они всегда получат поддержку со стороны мэрии", - подчеркнул Мишин.

Эксперт отметил, что дальнейшее сохранение и развитие программ социальной защиты населения Киева станет для мэра Виталия Кличко залогом широкой общественной поддержки в реализации заявленных инициатив по преобразованию города.