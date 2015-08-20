В Киеве на 23-24 августа внесены изменения в работу общественного транспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, 20 августа и 22 августа с 19.00 и до окончания репетиции парадных расчетов будет перекрыто движение транспорта по ул. Крещатик на участке от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.

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Соответственно, движение автобусов маршрутов №24 и №62 организуют от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского. Движение автобусов маршрута №238 на это время организуют от ст. м. "Выдубичи" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского.

23 августа с 7.30 до 10.00 на время проведения официальных государственных мероприятий будет перекрыто движение транспорта на Софийской площади. В связи с этим будут внесены изменения в движение троллейбусов маршрута №6, 16, 18.

Также 23 августа с 11.30 до 12.30 организуют движение троллейбусов маршрута №38 от ст. м. "Выдубичи" до ул. Леси Украинки (пер. Щорса). Движение автобусов маршрута №24 временно будет прекращено. Движение автобусов маршрутов №444, 470, 520 на это время организуют от ул. Заболотного, ул. Ягодной и от ст. м. "Лыбедская" через ул. Московскую до Арсенальной площади (ст. м. "Арсенальная").

24 августа будут изменены маршруты всех видов общественного транспорта.

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Кроме того, внесены изменения в работу метрополитена. 24 августа в 11.30 не откроют для входа и выхода пассажиров станцию метро "Майдан Незалежности". В этот период времени организуют работу станции только на пересадку с линии на линию, о чем своевременно проинформируют пассажиров.

В этот же день до 11.30 не откроют для входа и выхода пассажиров станцию метро "Крещатик" (выход на улицу Институтскую).

20, 22 и 24 августа приостановят парковки автомобилей на площадках, расположенных на ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади); на бульваре Леси Украинки; на Парковой аллее; на Владимирском проезде; на Михайловской площади и на Владимирском спуске (возле Национальной филармонии Украины).