Власти Киева решили ускорить реконструкцию столичного велотрека

Киевский городской голова поручил ускорить реконструкцию столичного велотрека, в частности, оборудовать чашу велотрека для обустройства зоны экстремального спорта, а также объединить территорию велотрека и сквера имени Олеся Гончара в единое общественное пространство. Реконструкция сквера тоже продолжается. Об этом Виталий Кличко заявил во время презентации инициативы создания Центра велосипедной культуры г. Киева на территории столичного велотрека.

«Мы вернули городу велотрек, как я и обещал. Теперь нам надо вернуть его к жизни, чтобы все желающие приходили сюда, тренировались и показывали хорошие спортивные результаты. Наша цель – создание на базе велотрека Центра велосипедной культуры города, который объединит в себе спортивную, культурную и рекреационную составляющую. Мы надеемся, что уже через месяц-полтора на велотреке смогут тренироваться спортсмены, а проводить здесь соревнования можно будет уже со следующей весны. Работы на самом велотреке выполняются за средства меценатов, и я благодарен всем неравнодушным, кто приобщился к его восстановлению», – подчеркнул Виталий Кличко.

По поручению городского головы на велотреке должны вычистить мусор из середины бассейна и забетонировать его – там будет размещена зона для экстремальных видов спорта. Также будут убраны гаражи и эллинги и скомбинированы просторы парка и велотрека за счет снятия заборов, установлено освещение территории. А в сквере имени Олеся Гончара уже ремонтируют бювет и обновят систему очистки воды.

В рамках Центра велосипедной культуры планируется создать детскую велоплощадку за счет уменьшения территории парковки и создание дневных паркомест для велосипедистов, провести ремонт южного виража и возвести над ним навес, также создать школу велосипедного мастерства для детей.

«Создание социального Центра велосипедной культуры на базе Киевского велотрека станет важным шагом в превращении Киева в велосипедный город и в улучшении городской среды в целом», – отметил председатель КГГА.

В ноябре прошлого года столичная власть вернула киевский велотрек в собственность общины города – депутаты Киевсовета проголосовали за расторжение договора аренды земельного участка, заключенного между Киевсоветом и предприятием «Велотрек Авангард», на которой располагается велотрек. В июне 2015 года Апелляционный хозяйственный суд. Киева поддержал решение Хозяйственного суда г. Киева вернуть киевский велотрек в собственность государства. Сейчас идет процесс принятия имущества в государственную собственность с последующей передачей в коммунальную собственность города.

Скандальная история вокруг столичного велотрека тянется с 2006-го года, когда эту площадку продали, несмотря на протесты общественности. Рядом построили высотку, которую уже несколько лет не могут ввести в эксплуатацию, а на месте чаши велотрека застройщик планировал возвести офисный центр с подземным паркингом. В июне 2015 года КГГА издала распоряжение, которым упразднила предыдущие распоряжения, разрешающие строительные работы на территории киевского велотрека.