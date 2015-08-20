24 августа метро "Майдан Незалежности" и один из выходов "Крещатика" откроют с 5-часовой задержкой
15:49, 20 августа 2015Киев
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Киевский метрополитен 24 августа во связи с проведением в центре столицы общегосударственных мероприятий ко Дню Независимости Украины вносит изменения в работу отдельных станций.
Не будет работать выход на улицу Институтская станции «Крещатик» / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», так,24 августа до 11:30 не будет для входа и выхода пассажиров работать станция метро «Майдан Незалежности». Пересадка с линии на линию будет осуществляться в обычном режиме.
Также в это же время не будет работать выход на улицу Институтскую станции метро «Крещатик».
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Кроме того, в зависимости от пассажиропотока, будет предусмотрены дополнительные резервные поезда.
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