24 августа метро "Майдан Незалежности" и один из выходов "Крещатика" откроют с 5-часовой задержкой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», так,24 августа до 11:30 не будет для входа и выхода пассажиров работать станция метро «Майдан Незалежности». Пересадка с линии на линию будет осуществляться в обычном режиме.

Также в это же время не будет работать выход на улицу Институтскую станции метро «Крещатик».

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Кроме того, в зависимости от пассажиропотока, будет предусмотрены дополнительные резервные поезда.