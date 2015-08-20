КГГА: На трех станциях столичного метро заработает Wi-Fi, в вагонах установят камеры наблюдения

Минимум на 3 станциях метрополитена до конца августа заработает Wi-Fi, а также будут установлены камеры наблюдения в вагонах метро.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов в эфире «Завтрака с 1+1», рассказывая о проекте «Kyiv Smart City», которая активно воплощается во всех областях управления городом.

«Важной частью концепции «смарт-сити» является программа «Безопасная столица», которую мы постепенно внедряем вместе с другими новейшими технологиями. Мировой опыт говорит о том, что весь город должен быть покрыт камерами наблюдения, которые позволяют предупредить и оперативно отреагировать на любые опасности для жителей», – рассказал Игорь Никонов.

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Так, в Киеве в настоящее время вводится система контроля за дорожным движением, что предполагает установку камер наблюдения у светофоров. Вся информация будет сводиться к Единому диспетчерскому центру, что позволит быстро распознавать любые нарушения.

Первый заместитель председателя КГГА также напомнил, что в рамках «Kyiv Smart City» в столице заработал онлайн бюджет, система электронных закупок, что уже позволили существенно сэкономить бюджетные средства.

«Надо создать такую среду, где коррупция просто не может возникать. Это и есть концепция «смарт-сити», которую городская власть во главе с Виталием Кличко сейчас активно внедряет в Киеве», – подытожил Игорь Никонов.