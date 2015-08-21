Открытие столичного фуникулера после ремонта перенесено на 29 августа - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации КП «Киевпастранс», «это связано с продолжением ремонтно-восстановительных работ зданий верхней и нижней станций».

Читайте такжеВагоны столичного фуникулера хотят раскрасить в цвета дня и ночи (фото)

Как сообщал УНИАН, 20 июля киевский фуникулер приостановил работу для проведения капитального ремонта отдельных узлов. Планировалось, что фуникулер заработает с 21 августа.