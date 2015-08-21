Открытие столичного фуникулера после ремонта перенесено на 29 августа - КГГА
02:13, 21 августа 2015Киев
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Запланированное на сегодня открытие столичного фуникулера после ремонта перенесено на 29 августа.
Открытие столичного фуникулера после ремонта перенесено / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По информации КП «Киевпастранс», «это связано с продолжением ремонтно-восстановительных работ зданий верхней и нижней станций».
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Как сообщал УНИАН, 20 июля киевский фуникулер приостановил работу для проведения капитального ремонта отдельных узлов. Планировалось, что фуникулер заработает с 21 августа.
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