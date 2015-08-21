Появилось видео репетиции парада ко Дню Независимости с высоты птичьего полета
09:20, 21 августа 2015Киев
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В сети появилось снятое с высоты птичьего полета видео репетиции парада ко Дню Независимости Украины.
REUTERS
Соответствующую видеозапись опубликовали на канале в Youtube.
В этом году на Марше Независимости не будет военной техники, в центре внимания будет воин-защитник страны.
24 августа все начнется в 9.00 и продлится всего 50 минут, но организаторы праздника призывают всех киевлян и гостей города после этого не расходиться, потому что будет куча сюрпризов.
Праздник должен завершиться вечером концертом грандиозного симфонического оркестра, который объединит военных музыкантов из 12 стран мира.
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