​Появилось видео репетиции парада ко Дню Независимости с высоты птичьего полета

Соответствующую видеозапись опубликовали на канале в Youtube.

В этом году на Марше Независимости не будет военной техники, в центре внимания будет воин-защитник страны.

24 августа все начнется в 9.00 и продлится всего 50 минут, но организаторы праздника призывают всех киевлян и гостей города после этого не расходиться, потому что будет куча сюрпризов.

Праздник должен завершиться вечером концертом грандиозного симфонического оркестра, который объединит военных музыкантов из 12 стран мира.