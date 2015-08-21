В Киеве планируют переименовать еще 12 улиц

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, на последнем заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали проект решения «О переименовании улиц, площадей, переулков и проспектов в городе Киеве».

Проект решения не требует дополнительного выделения средств из местного бюджета, а средства в сумме 199,9 тыс. грн. на соответствующие мероприятия по замене домовых указателей (информационных табличек) выделят балансодержатели указанных домов.

Проект решения должны еще согласовать другие комиссии Киевсовета.

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Согласно проекту решения, планируется переименовать 12 улиц, один проспект, один переулок, одну площадь:

улицу Академика Шлихтера в улицу Вифлеемская (Днепровский район);

ул. Артема в ул. Сечевых Стрельцов (Шевченковский район);

ул. Крыленко в ул. Алексея Береста (Святошинский район);

ул. Крупской в ул. Павла Чубинского (Дарницкий район);

ул. Ленина в ул. Копыльщанская (Деснянский район);

ул. Ленинская в ул. Петра Дорошенко (Святошинский район);

ул. Горького в ул. Анатолия Лупиноса (Соломенский район);

ул. Горького в ул. Кирилла Осьмака (Дарницкий район);

ул. Металлистов в ул. Михаила Брайчевского (Соломенский район);

ул. Чапаева в ул. Вячеслава Липинского (Шевченковский район);

ул. Щорса в ул. Евгения Коновальца (Печерский район);

ул. Юрия Коцюбинского в ул. Владимира Винниченко (Шевченковский район);

площадь Дзержинского в Лыбидскую площадь (Голосеевский район);

переулок Чеслава Белинского в переулок Аллы Горской (Шевченковский район);

проспект 40-летия Октября в Голосеевский проспект (Голосеевский район).