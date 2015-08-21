В бюджете Киева сохранили муниципальные надбавки преподавателям детсадов и школ

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время ежегодной городской конференции работников образования Киева.

Мэр подчеркнул, что городская власть определила образование одним из приоритетов своей работы и старается в разы увеличить финансирование отрасли.

«Я благодарен вам за ваш труд. Киевляне доверяют вам самое дорогое – своих детей. Мы хотим, чтобы наши дети учились в современных и комфортных учебных заведениях. Даже в условиях экономического кризиса мы стараемся находить ресурсы и альтернативные источники для развития образования в столице. Несмотря на все проблемы, мы смогли существенно увеличить финансирование системы образования. Так, на подготовку учреждений образования к новому учебному году выделено более 510 млн грн – на 157% больше, чем год назад», – подчеркнул городской голова.

Виталий Кличко отметил, что в городе происходит строительство и капитальные ремонты школ и детсадов. «В 2015-м на восстановление детсадов выделено средств более чем в четыре раза, по сравнению с 2014-ым, а на замену окон в школах и детсадах – почти втрое больше. В этом году мы открываем четыре новых учебных заведения. Также происходит реконструкция и капитальный ремонт в сотнях образовательных заведений Киева. В общем отремонтируем 148 крыш в киевских школах и обновим и утеплим десятки фасадов», – сказал мэр.

Кроме этого, по словам председателя КГГА, бюджет Киева предусматривает сохранение муниципальных надбавок для учителей и воспитателей детсадов. «Понимая важность вашей профессии, по моему поручению сохранены муниципальные надбавки преподавателям дошкольных и школьных учебных заведений. Также выделены дополнительные средства для надбавок воспитателям садиков, которые работают в переполненных группах», – сказал мэр.

Кроме того, Виталий Кличко наградил благодарностями Киевского городского головы 14 педагогов, ученики которых стали победителями международных ученических соревнований.

В конференции, которая впервые проходила в формате видео-конференции, приняли участие более 2000 педагогов из всех 10 районов Киева. Участники обсудили насущные проблемы и вызовы перед образованием. В частности, состоялась презентация стратегии развития «умного» городского образования на следующие три года, которая предусматривает создание новой технологической среды, что позволит оперировать облачными технологиями для обучения и развития ребенка, контроля со стороны педагогов и родителей. В разработке и сопровождении программы «умного» образования принимают участие ведущие технологические компании – Microsoft, Intel, Cisco, IBM, Panasonic.