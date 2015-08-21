В бюджете Киева сохранили муниципальные надбавки преподавателям детсадов и школ
Столичная власть сохранила муниципальные надбавки преподавателям дошкольных и школьных учебных заведений.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время ежегодной городской конференции работников образования Киева.
Мэр подчеркнул, что городская власть определила образование одним из приоритетов своей работы и старается в разы увеличить финансирование отрасли.
«Я благодарен вам за ваш труд. Киевляне доверяют вам самое дорогое – своих детей. Мы хотим, чтобы наши дети учились в современных и комфортных учебных заведениях. Даже в условиях экономического кризиса мы стараемся находить ресурсы и альтернативные источники для развития образования в столице. Несмотря на все проблемы, мы смогли существенно увеличить финансирование системы образования. Так, на подготовку учреждений образования к новому учебному году выделено более 510 млн грн – на 157% больше, чем год назад», – подчеркнул городской голова.
Виталий Кличко отметил, что в городе происходит строительство и капитальные ремонты школ и детсадов. «В 2015-м на восстановление детсадов выделено средств более чем в четыре раза, по сравнению с 2014-ым, а на замену окон в школах и детсадах – почти втрое больше. В этом году мы открываем четыре новых учебных заведения. Также происходит реконструкция и капитальный ремонт в сотнях образовательных заведений Киева. В общем отремонтируем 148 крыш в киевских школах и обновим и утеплим десятки фасадов», – сказал мэр.
Кроме этого, по словам председателя КГГА, бюджет Киева предусматривает сохранение муниципальных надбавок для учителей и воспитателей детсадов. «Понимая важность вашей профессии, по моему поручению сохранены муниципальные надбавки преподавателям дошкольных и школьных учебных заведений. Также выделены дополнительные средства для надбавок воспитателям садиков, которые работают в переполненных группах», – сказал мэр.
Кроме того, Виталий Кличко наградил благодарностями Киевского городского головы 14 педагогов, ученики которых стали победителями международных ученических соревнований.
В конференции, которая впервые проходила в формате видео-конференции, приняли участие более 2000 педагогов из всех 10 районов Киева. Участники обсудили насущные проблемы и вызовы перед образованием. В частности, состоялась презентация стратегии развития «умного» городского образования на следующие три года, которая предусматривает создание новой технологической среды, что позволит оперировать облачными технологиями для обучения и развития ребенка, контроля со стороны педагогов и родителей. В разработке и сопровождении программы «умного» образования принимают участие ведущие технологические компании – Microsoft, Intel, Cisco, IBM, Panasonic.