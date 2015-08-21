С сентября киевская власть обещает увеличить зарплату бюджетникам

С сентября городская власть увеличит заработную плату работникам бюджетной сферы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов в эфире телеканала «Киев».

По его словам, заработная плата будет увеличена на сумму от 160 до 400 грн для около 170 тыс. работников.

"По результатам работы за 7 месяцев 2015 года мы получили возможность увеличить доходную часть бюджета города на свыше 1,5 млрд грн", – рассказал Никонов. Он отметил, что для обсуждения на бюджетной комиссии Киевсовета предложено структуру изменений в бюджет.

«В том числе Киевский городской глава настаивает на увеличении фонда оплаты труда в бюджетной сфере города на 336,9 млн гривень. При этом исходим из того, что на каждую штатную единицу с 1 сентября текущего года заработная плата будет увеличена минимум на 160 гривень», – сообщил первый заместитель председателя КГГА.