Ко Дню Независимости Украины в Киеве обновили 12 зеленых зон

Об этом информируют в КО «Киевзеленстрой», сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в сквере на углу улиц Зоологической и Дегтяревской установлен фонтан, новые скамейки и беседка. В сквере на проспекте Маяковского, 3 за средства предпринимателей-благотворителей построена детская площадка. А на улице Героев Днепра, 53-55 по просьбе жителей создан новый сквер на месте несанкционированной парковки.

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Капитальный ремонт выполнен и в части парка «Нивки», в парке «Привокзальный» и сквере «Привокзальный».

23 августа с обновленными дорожками, скамейками и урнами для мусора откроют сквер на ул. Лаврухина, 11, а непосредственно в День Независимости Украины, 24 августа, – сквер имени Тараса Шевченко, парк «Воинов-интернационалистов» и «Таращанец», а также сквер на улице Ованеса Туманяна. С 26 августа киевляне смогут посетить и парк «Спутник».

По поручению Киевского городского председателя Виталия Кличко работники столичного зеленого хозяйства оборудовали информационными холдерами на украинском и английском языках центральные входы отремонтированных столичных парков и скверов. На каждом из них изображена схема-карта, а также представлена информация о правилах поведения на территории.

Кличко неоднократно отмечал, что Киеву вернут статус одной из самых зеленых европейских столиц. Киевская власть работает над тем, чтобы комфортных мест отдыха и зеленых зон было как можно больше.

В общем, на выполнение капитального ремонта 12 скверов было потрачено 7,5 млн грн.

Заметим, что в 2015 году уже открыто 10 абсолютно новых зеленых зон из 15 запланированных.