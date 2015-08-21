Пассажиры киевского метро больше не увидят надписи "Последняя поездка" (фото)
19:31, 21 августа 2015Киев
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Раньше надпись появлялась на дисплее ридера, когда ресурс бесконтактной карточки на количество поездок заканчивался.
На дисплее будет текст "Остаток 0 поездок" / metro.kiev.ua
Отныне пассажиры столичного метрополитена не увидят надпись "Последняя поездка" на дисплее, который расположен на турникете.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
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"Эта надпись появляется на дисплее ридера, когда ресурс бесконтактной карточки на количество поездок заканчивался. Специалисты обновили программное обеспечение и заменили его на "Остаток 0 поездок", - говорится в сообщении.
Напомним, что несколько лет назад, по совету психологов, подземка сменила надпись "выхода нет" на входных дверях станций.
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