Пассажиры киевского метро больше не увидят надписи "Последняя поездка" (фото)

Отныне пассажиры столичного метрополитена не увидят надпись "Последняя поездка" на дисплее, который расположен на турникете.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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"Эта надпись появляется на дисплее ридера, когда ресурс бесконтактной карточки на количество поездок заканчивался. Специалисты обновили программное обеспечение и заменили его на "Остаток 0 поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько лет назад, по совету психологов, подземка сменила надпись "выхода нет" на входных дверях станций.