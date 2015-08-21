"УКРОП": Милиция пытается спустить на тормозах дело об избиении темнокожего подростка в Киеве

Об этом говорится в заявлении городского отделения партии. Мать пострадавшего Галина настаивает, что ее сына избили на почве расовой и национальной нетерпимости. В частности, по информации Галины Узу, перед избиением обидчики выкрикивали нацистские лозунги и назвали ее сына "обезьяной", предложив банан. Но в Дарницком РУ ГУМВД Украины в г. Киеве, куда мать и сын обратились с заявлением, начали уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"УКРОП" окажет всю необходимую поддержку пострадавшему и его семье ради того, чтобы дело было правильно квалифицировано, безотлагательно и тщательно расследовано, виновные были установлены и наказаны", – сказано в заявлении.

Кроме того, в объединении подчеркнули, что осуждают поведение молодых людей, которые совершили это насилие. "Мы убеждены, что патриотизм не может иметь ничего общего с ксенофобией и расовой нетерпимостью", – отмечают в Укропе.

"Мы также возмущены действиями, а точнее, бездействием правоохранительных органов в лице милиционера, который дежурил по станции. За его халатное отношение к своим обязанностям пострадал безвинный человек. Не исключено, что те, кто будут расследовать это дело, отнесутся к своим обязанностям так же небрежно, и виновные останутся безнаказанными – как и сотни других преступников, включительно с бывшими чиновниками, которые под "бдительным оком" власти спокойно сбежали из страны", – подчеркнули в "Украинском объединении патриотов".

Напомним, как сообщила мама Дэвида Галина Узу на своей странице в Facebook, на Дэвида напали на перроне станции метро "Позняки" около 19.30 19 августа. Обидчики подростка выкрикивали нацистские лозунги. Сначала они назвали Дэвида "обезьяной", а потом избили. Парень пытался обратиться за помощью к правоохранителям, но дежурного милиционера на станции не оказалось. Когда правоохранители все же разыскали, он сказал что ему ничего не известно об инциденте.