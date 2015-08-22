На Крещатике проходит репетиция парада ко Дню Независимости (прямая трансляция)

С 19.00 до 23.00 на участке от бульв. Тараса Шевченко до Европейской площади будут тренироваться пешие колонны парадных расчетов. Из-за этого на Крещатике перекрыто движение всех видов транспорта, сообщает ТСН.uа.

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Как известно, в рамках празднования Дня Независимости 24 августа в Марше Независимости примут участие 2 тысячи 300 украинских военнослужащих.