На Крещатике проходит репетиция парада ко Дню Независимости (прямая трансляция)
19:26, 22 августа 2015Киев
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В субботу, 22 августа, в Киеве на Крещатике проходит репетиция военного парада ко Дню Независимости.
Скриншот видео
С 19.00 до 23.00 на участке от бульв. Тараса Шевченко до Европейской площади будут тренироваться пешие колонны парадных расчетов. Из-за этого на Крещатике перекрыто движение всех видов транспорта, сообщает ТСН.uа.
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Как известно, в рамках празднования Дня Независимости 24 августа в Марше Независимости примут участие 2 тысячи 300 украинских военнослужащих.
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