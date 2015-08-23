Ночью в Киеве горела гостиница "Турист", пострадал 1 человек
10:21, 23 августа 2015Киев
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Пожар возник сегодня в 01.19 в номере на 24-м этаже 28-этажного здания гостиницы «Турист»
Во время тушения пожара эвакуировали около 100 человек / Фото uszk.com.ua
В Днепровском районе Киева во время пожара в гостинице «Турист» пострадал один человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как говорится в сообщении, пожар возник сегодня в 01.19 в номере на 24-м этаже 28-этажного здания гостиницы «Турист».
«Пострадал один человек, которого с ожогами госпитализированы в ожоговый центр», - проинформировали в ГСЧС.
Огнем поврежден номер на 24-ом этаже и частично балкон 25-го этажа.
В два часа подразделениями ГСЧС в составе 19 отделений на основной и специальной технике пожар ликвидирован.
Во время тушения пожара эвакуировали около 100 человек.
Причина пожара – устанавливается.
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