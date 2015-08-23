Ночью в Киеве горела гостиница "Турист", пострадал 1 человек

В Днепровском районе Киева во время пожара в гостинице «Турист» пострадал один человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, пожар возник сегодня в 01.19 в номере на 24-м этаже 28-этажного здания гостиницы «Турист».

«Пострадал один человек, которого с ожогами госпитализированы в ожоговый центр», - проинформировали в ГСЧС.

Огнем поврежден номер на 24-ом этаже и частично балкон 25-го этажа.

В два часа подразделениями ГСЧС в составе 19 отделений на основной и специальной технике пожар ликвидирован.

Во время тушения пожара эвакуировали около 100 человек.

Причина пожара – устанавливается.