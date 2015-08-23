В Киеве полицейские задержали нетрезвого сотрудника прокуратуры за рулем

В Киеве в районе ул. Бальзака полицейский патруль задержал служебный автомобиль Hyundai Sonata, за рулем которого находился нетрезвый сотрудник столичной прокуратуры.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем в Twitter.

"В Киеве в р-не ул. Бальзака, 57, полицией задержан служебный автомобиль Hyundai Sonata сотрудника киевской прокуратуры с госономерами АА0048КО", - написал Найем.

По данным депутата, автомобиль зарегистрирован как служебный транспорт прокуратуры Киева. Водитель находился в нетрезвом состоянии. Предъявлять документы отказался.

Позже Найем добавил, что в отношении водителя составлен протокол, а автомобиль приехал забрать трезвый представитель сотрудника столичной прокуратуры.

Ранее в Сети появилось видео задержания сотрудниками патрульной полиции Киева пьяного мужчины, представившегося майором милиции.