Кличко принял участие в церемонии поднятия флага и вручил паспорта юным киевлянам (фото)

Киевский городской голова Виталий Кличко вместе с руководством государства принял участие в торжествах по случаю Дня Государственного Флага на Софийской площади, а также в церемонии поднятия Государственного Флага возле здания Киевской городской государственной администрации.

«Я хочу поздравить всех с Днем Государственного Флага Украины, который мы отмечаем накануне Дня Независимости нашей страны! Флаг – один из символов государственности, утверждения суверенности. Символ, с которым и радуются, и грустят. Празднуют и склоняются в скорби. Сегодня под желто-голубым стягом наши патриоты идут в бой за свободу нашей страны. И сегодня с этим флагом хоронят погибших украинских героев. Сегодня дети рисуют сине-желтые флаги на рисунках, которые отправляют бойцам на восток. А взрослые расписывают в цвета национального флага дома, мосты, вывешивают его из окон», – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что украинский флаг поддерживает дух украинцев и вдохновляет волю к победе.

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Во время торжеств на Крещатике Виталий Кличко призвал поздравить украинских бойцов, которые пришли на церемонию, после чего присутствующие почтили память погибших на Востоке героев минутой молчания.

Также Киевский городской голова вручил паспорта 16-летним киевлянам во время церемонии поднятия Государственного Флага Украины возле здания КГГА. Паспорта Украины получили двадцать восемь юных жителей столицы – победители школьных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, активные участники школьного самоуправления.

«Отныне вы входите во взрослую жизнь. Желаю вам мечтать, ставить перед собой цели. И если вы будете упорно работать, тогда осуществятся все ваши планы», – подчеркнул мэр.

Кличко призвал всех посетить выставку Государственного Флага на Софийской площади. «Я убежден, что после того, как вы увидите, как под флагом идут в бой, защищая честь и независимость нашего государства, вы по-другому его будете воспринимать», – отметил он.