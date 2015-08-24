В Киеве милиция не зафиксировала грубых нарушений правопорядка

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, правоохранители продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в городе, где проходят культурно-развлекательные мероприятия в честь празднования 24-й годовщины независимости государства.

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В отделе связей с общественностью отметили, что к патрулированию всей территории Киева привлечены усиленные наряды милиции, военнослужащие Нацгвардии, полицейские и представители общественных формирований.