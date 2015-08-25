Столичные чиновники не могут эффективно работать в интересах киевлян - активист

Об этом заявил журналистам представитель общественной организации «Рух за реформы» Константин Берест.

Антимонопольный комитет Украины обязал КП «Киевпасстранс» отменить процедуру закупки трамваев для столицы у львовского завода «Электрон», который ранее выиграл соответствующий тендер. По мнению Береста, странным кажется тот факт, что «Электрон» и предприятие «Татра-Юг», которые принимали участие в тендере, изготавливают принципиально разные трамваи с технологической точки зрения, а именно по такому важному параметру, как уровень низкого пола, но они были заявлены почти по одинаковой цене.

«Электрон» предложил цену в 183 млн, а «Татра-Юг» – в 181 млн. И формально заявка «Татра-Юг» выглядит лучше, чем заявка «Электрона». Именно поэтому АМКУ удовлетворил жалобу о нарушении законодательства в сфере государственных закупок от «Татра-Юг».

«Татра-Юг», судя по информации в СМИ, предоставила трамвай с 35% низким полом, а «Электрон» – со 100% низким полом, – рассказал представитель «Руха за реформы». – Раньше Всеукраинское общественное объединение «Национальная ассамблея инвалидов» обращалось в КП «Киевпасстранс» с просьбой увеличить долю трамваев с низким уровнем пола. Чиновники в очередной раз показали, что, составляя условия для тендера, руководствовались чем угодно, только не интересами киевлян. Именно поэтому у Антимонопольного комитета были основания отменить результаты тендера».

Теперь, по логике, чиновники должны провести новый тендер. Впрочем, убежден Константин Берест, без изменения условий конкурса (уменьшить долю низкого пола с минимальных 35% до хотя бы 75%) его проведение не имеет смысла. «Хватит ли у руководителей «Киевпасстранса» логистических знаний, чтобы сделать соответствующие выводы, неизвестно, по крайней мере, все мы знаем, что до недавнего времени ежемесячный убыток КП «Киевпасстранса» составлял 65 млн грн.», – заявил активист «Руха за реформы». Он напомнил, что в феврале в столице тарифы на проезд увеличились вдвое, но убытки «Киевпасстранса» увеличились в 2,4 раза – до 149 млн грн. в І квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также в начале года руководство «Киевпасстранса» объявило о своих планах в рамках обновления старого пассажирского транспорта закупить почти 130 трамваев и троллейбусов.