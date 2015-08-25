Кличко открыл построенный в этом году современный детский сад

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии дошкольного образовательного учреждения-новостройки № 270 в Дарницком районе столицы.

«Я сегодня очень рад открыть новое учебное заведение – детский сад № 270, в котором 270 детей смогут играть, изучать языки, развиваться, в то время, когда их родители работают. Этот детсад – это образец, один из самых современных учебно-воспитательных заведений Киева. Впервые за много лет мы открываем в этом году два детских сада и две школы. В следующем году планируем открыть три новых детсада», – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что образование, к сожалению, часто финансируется по остаточному принципу, в то же время, столичная власть увеличила и в дальнейшем будет увеличивать инвестирования в образовательную отрасль.

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«Самые важные инвестиции – в детей, в наше будущее. Поэтому мы увеличили инвестиции в сферу образования более чем вдвое. Движемся вперед, открываем новые учебные заведения», – сказал мэр. Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы уменьшить очередь в столичные детсады. В частности, также возвращая заведения, которые много лет были в аренде и не работали по профилю. «Сегодня у нас очередь 14 тысяч детей. Без очереди мы принимаем детей переселенцев из зоны АТО. Их сегодня воспитывается в столичных детсадах около 12 тысяч. И мы делаем все возможное, чтобы очередь сокращалась, открывались обновленные и вновь построенные заведения», – подчеркнул Кличко.

Киевский городской председатель поздравил родителей и детей с открытием нового детсада и передал учебному заведению компьютеры. «Чтобы дети могли не только играть, но и учиться», – отметил председатель КГГА.

В детсаду будут функционировать современный бассейн, спортивный зал, музыкальный зал, конференц-зал, компьютерный класс, исследовательская лаборатория, творческая мастерская, комната интеллектуальных игр, кабинет иностранного языка. Для каждой возрастной группы оборудованы игровые площадки с навесами для тени, песочницами и малыми спортивными формами.

В саду предусмотрено 4 групповых помещения для детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) и 10 групповых помещений для детей дошкольного возраста.