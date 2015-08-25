СМИ: Под Киевом горит химический склад, слышны взрывы (фото, видео)
16:57, 25 августа 2015Киев
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Пожар начался на химическом складе, который располагается возле улицы Тарасовской.
В Буче начался пожар на промышленном предприятии / ТСН
В городе Буча Киевской области возник масштабный пожар – высокий столб дыма виден за несколько километром от места возгорания.
Как сообщили ТСН в ГСЧС, горят склады промышленного предприятия, и пожарные уже отправились к месту возгорания.
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Предположительно, возгорание произошло на химическом предприятии.
"Сегодня приблизительно в 14:00 начался пожар со взрывами, предположительно, на химическом складе который, располагается возле улицы Тарасовской. Первые пожарные прибыли минут через 25", - сообщил ТСН читатель.
Пожар в Буче / facebook.com/anastasia.milo.5
Видео Алексанр Гармаш
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