Спасатели продолжают бороться с пожаром под Киевом и заверяют, что ситуация под контролем (фоторепортаж)

Под Киевом на территории «Института стекловолокна» горит склад легковоспламеняющихся веществ.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, сегодня, в 14:09, к дежурному диспетчеру пожарно-спасательной службы города Буча поступила информация о пожаре на территории «Института стекловолокна», расположенного по адресу: город Буча, улица Тарасовская.

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Спасателями было установлено, что на территории института произошло возгорание легковоспламеняющихся веществ, а именно растворителей и бензина, которые использовались для изготовления лакокрасочных материалов. Предварительно общее количество ЛВВ составляет до 250 метров кубических. Погибшие и пострадавшие не обнаружены. Причина пожара сейчас устанавливается.

«На месте пожара работает оперативная группа во главе с заместителем начальника Главного управления Петром Кисилёвым, 80 человек личного состава и 18 единиц техники», - сообщили в пресс-службе и подчеркнули, что «ситуация контролируемая».