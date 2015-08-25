Спасателям удалось локализовать пожар под Киевом

Пожар на территории «Института стекловолокна» в Буче Киевской области, где произошло возгорание легковоспламеняющихся веществ в цистернах, локализован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Благодаря принятым мерам прекращено распространение огня на рядом расположенные сооружения. В 17 час. 11 мин. пожар локализован. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара», - говорится в сообщении.

Ситуация контролируется, заверили в ГСЧС.

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На месте пожара работает 84 человека личного состава и 19 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, в 14.09 в Службу спасения поступила информация о пожаре на территории «Научно-исследовательского института стеклопластиков и волокна» в г. Буча.

На месте пожара было установлено, что на территории института произошло возгорание легковоспламеняющихся веществ в цистернах различных емкостей.