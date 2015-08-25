В Киеве возле здания Министерства транспорта произошла перестрелка, есть жертвы - СМИ

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV.

Отмечается, что по предварительной информации - один погибший.

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Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение о стрельбе из автоматического оружия. На место в районе Воздухофлотского путепровода выехали два патруля.

По информации патрульного - задержан мужчина с арсеналом оружия.