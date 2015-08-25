В Киеве возле здания Министерства транспорта произошла перестрелка, есть жертвы - СМИ
21:56, 25 августа 2015Киев
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В Киеве на проспекте Победы возле Министерства транспорта произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.
REUTERS
Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV.
Отмечается, что по предварительной информации - один погибший.
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Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение о стрельбе из автоматического оружия. На место в районе Воздухофлотского путепровода выехали два патруля.
По информации патрульного - задержан мужчина с арсеналом оружия.
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