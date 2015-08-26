Кличко открыл обновленный детский сад на Соломенке после 15 лет нецелевого использования

Мэр Киева Виталий Кличко открыл дошкольное учебное заведение № 383 в Соломенском районе столицы, говорится на сайте КГГА.

«Сегодня открываем еще один детсад № 383 в Соломенском районе столицы. Вчера открыли на ул. Драгоманова. Более 15 лет садик на Соломенке использовался не по назначению. Мы вернули помещения в коммунальную собственность, сделали ремонт, достроили здание и больше, чем вдвое увеличили площадь детсада. Было два этажа – стало три. Было 1000 кв м – стало 3000 м кв. Раньше сюда ходили 100 детей, теперь сад могут посещать около 200 маленьких киевлян, – сказал мэр. Сад обустроен по всем современным технологиям. Я уверен, что все дети, которые посетят его, будут довольны и счастливы. А если дети счастливы – родители также», – отметил Кличко.

Мэр сообщил, что около 50 детсадов столицы имеют такую же историю, как детсад № 383, – используются не по назначению, а их помещения сдавали или сдают в аренду разным фирмам. И подчеркнул, что столичная власть возвращает такие детсады в коммунальную собственность.

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«Впервые за много лет мы увеличили финансирование образования, и сегодня эта цифра составляет более полумиллиарда гривень. Мы открываем новые школы, новые детсады. И эта тенденция будет продолжаться», – подчеркнул Киевский городской председатель.

В детсаду № 383 провели полную замену инженерных систем и оборудования, установили энергосберегающие окна, утеплили фасад, обустроили территорию.

В свою очередь, глава Соломенского района Максим Шкуро отметил, что в этом году впервые за много лет во всех детсадах района устанавливают оборудование для очистки воды.

Мэр рассказал, что столичные власти не только отстроили детсад № 383, а также отремонтировали дорожное покрытие на Западной улице, что ведет в детсад. «Думаю, все помнят, как была разбита улица, – невозможно было проехать. Сейчас все отремонтировано, все подъезды к детсаду обустроены», – отметил Кличко.