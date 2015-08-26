Власти Киева до конца года будут компенсировать бойцам АТО утраченную льготу на уплату комуслуг

Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

В частности, город будет компенсировать до конца года льготу на оплату коммунальных услуг, утраченную участниками АТО и семьями погибших героев, среднемесячный доход которых превышает 1710 грн на 1 человека. Такие граждане, согласно постановлению Правительства, с 1 июля не имеют права на льготу, но могут обратиться в органы соцзащиты за жилищной субсидией.

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«Столичная власть компенсирует участникам АТО и членам семей погибших утраченную льготу с 1 июля до 31 декабря 2015 года, сделав таким образом переходный период для оформления жилищных субсидий», – рассказал Бондаренко. Такое решение было принято на выполнение поручения мэра Киева Виталия Кличко, в ходе заседания рабочей группы по проработке вопросов соцзащиты участников АТО и членов их семей.

На сегодня в Киеве насчитывается около 8000 участников АТО и 141 семья погибших воинов. Сумма компенсации для семей составит: от 340 грн на 1 человека до 1083 грн на 4-х и более.

Выплата назначается с момента обращения и будет выплачиваться за период с 1 июля этого года. Компенсационные выплаты будут приостанавливаться в случае или сохранения льгот по закону, или назначения жилищной субсидии.

Кроме того, Бондаренко сообщил, что в сентябре Киевсовет рассмотрит проект решения, согласно которому до киевлян-участников АТО будут приравнены защитники-переселенцы из Крыма и Востока. Они тоже смогут получить дополнительные социальные гарантии, установленные городскими властями.

Руководитель аппарата КГГА отметил, что программа социальной поддержки участников АТО в Киеве является наиболее полной по Украине. По поручению Виталия Кличко, в столице обеспечено бесплатное питание детей бойцов АТО в школах и детсадах, бесплатное захоронение погибших, бесплатный проезд героев АТО и все социальные льготы согласно с украинским законодательством.

«Воины АТО ценой своей жизни и здоровья отстаивают суверенитет и целостность страны, и наименьшее, что мы можем делать, – это оказывать всяческую социальную поддержку им и их родным», – подытожил Бондаренко.