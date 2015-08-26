Пантелеев: киевляне принимают активное участие в формировании плана ремонтов на следующий год

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. "Мы осознаем, что невозможно выполнить все заявки людей за год и даже за два. И надо быть честными с киевлянами, объясняя, что лишь постепенно мы должны выполнять эти работы, исходя из критерия срочности. Уже сегодня можно увидеть, что наша интерактивная карта ремонтных работ, размещена на сайте КГГА активно пополняется предложениями жителей Киева. Уже почти 1400 заявок мы получили от людей – это дает нам понимание того, что надо ремонтировать и восстанавливать, в первую очередь, а что оставить на перспективу", – заявил Петр Пантелеев.

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Внести собственное предложение в план ремонтовможет каждый киевлянин обратившись в Контактный центр города Киева 1551, оставив соответствующее письменное обращение в адрес городской или районной администрации. После обработки заявки предложение жителя города будет отображено на карте капитальных ремонтов 2016 года.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко презентовал интерактивную карту, на которой отражены все объекты столицы, где проводят ремонтные работы по городской и районным программам: электрощитовые и электросети, лифты, кровли, лестничные клетки, фасады, асфальтирование дворов, игровые и спортивные площадки. Кроме этого, на карте существует отдельный раздел, в котором можно просмотреть предварительный перечень ремонтов в следующем году.