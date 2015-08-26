В Киеве на Печерске может появиться улица Добровольческих батальонов
17:56, 26 августа 2015Киев
386
В Киевсовете подготовлен проект решения об изменении названия улицы Панфиловцев на Печерске на улицу Добровольческих батальонов.
На Печерске может появиться улица Добровольческих батальонов / geolocation.ws
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, проект проходит процедуру согласования в профильных комиссиях.
Читайте такжеВ Киеве планируют переименовать еще 12 улиц
Как сказал инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Петр Кузык, принятие и выполнение этого решения позволит почтить память воинов добровольческих батальонов, внесших весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства, поддержание международного мира и безопасности, укрепление международного авторитета Украины.
Расходы на организационно-правовые мероприятия по переименованию предлагается предусмотреть при корректировке бюджета Киева на этот год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter