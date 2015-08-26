В Киеве на Печерске может появиться улица Добровольческих батальонов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, проект проходит процедуру согласования в профильных комиссиях.

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Как сказал инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Петр Кузык, принятие и выполнение этого решения позволит почтить память воинов добровольческих батальонов, внесших весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства, поддержание международного мира и безопасности, укрепление международного авторитета Украины.

Расходы на организационно-правовые мероприятия по переименованию предлагается предусмотреть при корректировке бюджета Киева на этот год.