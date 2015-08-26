Жители Киева задыхаются от дыма горящих торфяников (фото, видео)

За короткое время дымка разошлась по всему городу, при этом в воздухе чувствуется запах чего-то горелого, пишут жители Киева в соцсетях. В Оболонском районе из-за дыма практически ничего не видно, передают "Подробности". Кроме того дым также стоит в Шевченковском районе. На загрязненный воздух жалуются и в районе Борщаговки. Также дым есть в районе Святошино, в воздухе стоит запах гари. Такая же ситуация и в Деснянском районе.

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Причиной густого дыма стало горение торфяников, объяснили в ГСЧС. "Под Киевом в городе Ирпень горят торфяники. Как только ветер подует в другую сторону, дым уйдет", - объяснили спасатели.

​Уберечься от дыма спасатели посоветовали закрытыми окнами и включенными кондиционерами.