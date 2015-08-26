Жители Киева задыхаются от дыма горящих торфяников (фото, видео)
Киев неожиданно окутало едким дымом. Над несколькими районами города стоит густая дымка.
За короткое время дымка разошлась по всему городу, при этом в воздухе чувствуется запах чего-то горелого, пишут жители Киева в соцсетях. В Оболонском районе из-за дыма практически ничего не видно, передают "Подробности". Кроме того дым также стоит в Шевченковском районе. На загрязненный воздух жалуются и в районе Борщаговки. Также дым есть в районе Святошино, в воздухе стоит запах гари. Такая же ситуация и в Деснянском районе.
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Причиной густого дыма стало горение торфяников, объяснили в ГСЧС. "Под Киевом в городе Ирпень горят торфяники. Как только ветер подует в другую сторону, дым уйдет", - объяснили спасатели.
Уберечься от дыма спасатели посоветовали закрытыми окнами и включенными кондиционерами.
прислали листівку з Голосіївського району pic.twitter.com/gJyrCMwUiN
— Oleksandr Arhat (@olarhat) August 26, 2015