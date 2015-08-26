Из-за задымления киевлянам советуют закрыть окна и ограничить прогулки детей на улице

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает, что в связи с изменением погодных условий возникла вероятность распространения на некоторые районы города Киева продуктов горения от пожара, который возник в Киевской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской государственной администрации, не уточнив при этом о каком именно пожаре идет речь.

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«Специалисты рекомендуют закрыть окна, производить проветривание помещений в вечернее и ночное время. Ограничить прогулки детей, а в случае необходимости использовать влажные повязки для защиты органов дыхания», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА и отмечается: «В случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться в лечебные учреждения».

Также в пресс-службе посоветовали следить «за сообщениями Киевской городской государственной администрации в СМИ».