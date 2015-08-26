ГСЧС: дым в Киеве появился из-за смены ветра в районе горящих торфяников

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В то же время в сообщении, размещенном на сайте ГСЧС, отмечается, что по состоянию на 18.00 в Киеве превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 4-5 раз не связано с горением торфа на территории Киевской области и пожаром в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. "Такие показатели фиксируются в связи с огромным количеством автомобильного транспорта в Киеве и аномальной жарой и является нормой для этого времени года", - отмечается в сообщении.

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"Специалисты рекомендуют закрыть окна, производить проветривание помещений в вечернее и ночное время. Ограничить прогулки детей, а в случае необходимости использовать влажные повязки для защиты органов дыхания", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА и отмечается: "В случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться в лечебные учреждения".