Столица предпочла старые автобусы - активист

По словам чиновников, на СТО восстанавливается салон, ходовые, ремонтируются рамы. Ремонт одного такого автобуса – а некоторые не эксплуатировались порядка 10 лет – обходится в 200 тысяч гривен. После восстановления, старыми автобусами предприятие планирует усилить существующие маршруты.

«Транспорт, который не эксплуатировался 10 лет, трудно назвать хорошим выбором. Даже если его восстановить, то он по безопасности мало чем будет отличаться от древних и полуразваленных маршруток, которые сегодня наводят ужас на киевлян. Фактически, это будет такой же кошмар на колесах, только принадлежащий коммунальному предприятию. Сегодня город нуждается не просто в обновлении автопарка, многие экземпляры из которого давно отслужили свое, а в полной замене маршруток качественным общественным транспортом. Многие страны даже не знали такого явления, как маршрутки и успешно развили систему муниципальных автобусов и троллейбусов при помощи городских средств и инвестиций. Как показывает мировая практика, маршрутки хорошо себя чувствуют только в странах третьего мира», - объясняет один из лидеров общественного движения «Рух за реформы» Святослав Коростелев.