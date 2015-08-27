В Киеве ночью неизвестные взорвали отделение "Сбербанка России" (фото)

Как сообщили УНИАН в МВД, сегодня в 3.00 ночи прогремел взрыв возле одного из банковских отделений на проспекте Победы.

По вызову немедленно выехали правоохранители и сотрудники охранной фирмы. Эксперты-взрывотехники обнаружили на месте взрывное устройство. Милиционеры опросили многих людей, собирая информацию о совершенном правонарушении.

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Кроме того, на здании установлены камеры видеонаблюдения, изображение с которых будет изъято и приобщено к материалам уголовного производства.

Взрывом повреждены входные наружные двери и витринное стекло банковского учреждения. Кроме того, повреждены оконные стекла жильцов второго и третьего этажей, которые расположены над входом в финансовое учреждение.

Следственным отделом Святошинского районного управления милиции столицы сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по части первой статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Проводится досудебное расследование.

Вместе с тем, как сообщает ТСН.Ранок, неизвестные взорвали отделение «Сбербанка России».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 июня в Киеве на Позняках и Куреневке почти одновременно возле двух отделений "Сбербанка России" произошли взрывы. Никто не пострадал.