Врачи сообщили о превышении нормы загрязнения воздуха в трех районах Киева

По полученным данным лабораторных исследований, в пяти из 20 точек Киева концентрация сернистого ангидрида превышает норму.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач города Киева Олег Рубан, говорится на сайте КГГА.

26 августа в столице были развернуты 10 мобильных бригад по определению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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"По полученным данным лабораторных исследований, в пяти из 20 точек города концентрация сернистого ангидрида превышает норму. Речь идет о Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. В центральной части столицы и других районах отклонений не зафиксировано", - говорит он.

Также Рубан сообщил, что санэпидслужба продолжает осуществлять ежедневный мониторинг воздуха.

"Проблемы со здоровьем из-за горения торфа могут возникнуть у людей пожилого возраста и детей, которые находятся вблизи очага задымления, а также тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, легочными заболевания и аллергией", – говорит и. о. директора Департамента здравоохранения Алла Арешкович.

Она призвала всех киевлян и гостей города следить за собой и близкими, а при малейшем ухудшении состояния, не теряя времени, обращаться к врачам.