Открытие Кличко даже двух детсадов в Киеве немного сократит существующий дефицит мест - эксперт

Такое мнения выразил Алексей Заика, заместитель главы ГО «Центр правової допомоги «ІСКРА» по вопросам ЖКХ, комментируя открытие столичной властью двух детских садов на Позняках и Соломенке на этой неделе.

«Кличко выбрал единственно правильное решение в борьбе с нехваткой мест в столичных детсадах. Только открытие новых детсадов и дополнительных групп позволит побороть существующую проблему. Если бы ранее власти города строили хотя бы по одному садику, то такой ситуации с очередями не было», - отметил эксперт.

В то же время он отметил, что на сегодня очередь в столичные детсады составляет порядка 14 тыс. детей. Поэтому, по его словам, столичные власти движутся в правильном направлении, находя дополнительные возможности для открытия новых садиков.

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«Столица растет. Одновременно увеличивается и количество жителей города. Поэтому столичные власти движутся в правильном направлении относительно приобщения инвесторов к строительству детсадов и школ, в том числе при новых жилых комплексах, а также в работе над возвращением в коммунальную собственность ранее проданных или отданных в аренду помещений», - подчеркнул эксперт.

Также Заика отметил работу команды Кличко в обеспечении детей переселенцев местами в детских садах, что является хорошим примером социальной поддержки для других городов Украины.