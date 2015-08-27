Открытие Кличко даже двух детсадов в Киеве немного сократит существующий дефицит мест - эксперт
Расширение сети дошкольных учебных заведений позволит несколько уменьшить существующий дефицит мест.
Такое мнения выразил Алексей Заика, заместитель главы ГО «Центр правової допомоги «ІСКРА» по вопросам ЖКХ, комментируя открытие столичной властью двух детских садов на Позняках и Соломенке на этой неделе.
«Кличко выбрал единственно правильное решение в борьбе с нехваткой мест в столичных детсадах. Только открытие новых детсадов и дополнительных групп позволит побороть существующую проблему. Если бы ранее власти города строили хотя бы по одному садику, то такой ситуации с очередями не было», - отметил эксперт.
В то же время он отметил, что на сегодня очередь в столичные детсады составляет порядка 14 тыс. детей. Поэтому, по его словам, столичные власти движутся в правильном направлении, находя дополнительные возможности для открытия новых садиков.
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«Столица растет. Одновременно увеличивается и количество жителей города. Поэтому столичные власти движутся в правильном направлении относительно приобщения инвесторов к строительству детсадов и школ, в том числе при новых жилых комплексах, а также в работе над возвращением в коммунальную собственность ранее проданных или отданных в аренду помещений», - подчеркнул эксперт.
Также Заика отметил работу команды Кличко в обеспечении детей переселенцев местами в детских садах, что является хорошим примером социальной поддержки для других городов Украины.