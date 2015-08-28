Загрязнения воздуха в столице из-за тления торфяников в Киевской области не зафиксировано - СЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в связи с тлением торфяных полей в Киевской области в столице повышен контроль за ситуацией с возможным загрязнением воздуха.

Проведены лабораторные исследования около 20 контрольных точек города.

По данным Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе Киеве, результаты показали улучшение ситуации и отсутствие мест, где превышен уровень загрязнения из-за торфяных пожаров. Исследования проводились Киевским городским лабораторным центром Госсанэпидслужбы Украины.

Вместе с тем заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что городские службы помогают локализовать пожар.

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«Город по возможности помогает области в борьбе с тлением торфяников. Мы предоставили пожарным топливо для машин. Наши спасатели находятся на местах тления и днем, и ночью, городская СЭС постоянно держит на контроле состояние воздуха в городе», – сказал он.

С профилактической целью, в случае изменения направления ветра, специалисты все же рекомендуют закрывать окна днем, проветривать помещения в вечернее и ночное время. Ограничить прогулки детей, а в случае необходимости, использовать влажные повязки для защиты органов дыхания и чаще делать влажную уборку.

Ранее УНИАН сообщал, что 26 августа Киев неожиданно окутало едким дымом. Над несколькими районами города стоит густая дымка. За короткое время дымка разошлась по всему городу, при этом в воздухе чувствуется запах чего-то горелого.

Причиной густого дыма стало горение торфяников, объяснили в ГСЧС. "Под Киевом в городе Ирпень горят торфяники. Как только ветер подует в другую сторону, дым уйдет", - объяснили спасатели.