На трех станциях киевского метро появится бесплатный Wi-Fi

Об этом сообщил руководитель проекта "Фидобанк" Mosquito Mobile Джефф Хаули, передает "Экономическая правда".

По его словам, сеть на станции "Льва Толстого" уже запущена, а "Майдан" и "Олимпийская" должны заработать до конца недели. Однако отмечается, что беспроводной интернет не будет доступен в переходах станций.

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На первых станциях беспроводной интернет-доступ будет предоставляться бесплатно.

Хаули говорит, что со временем сервис будет доступен в двух версиях - бесплатная и платная на большей скорости. Но, по его словам, такое разделение произойдет еще не скоро.

Отмечается, что реализация первой фазы проекта сильно затянулась из-за бюрократии. Для проекта нужно было подготовить и согласовать с различными ведомствами документацию на 2100 страницах.

Ранее УНИАН сообщал, что минимум на 3 станциях метрополитена до конца августа заработает Wi-Fi, а также будут установлены камеры наблюдения в вагонах метро.