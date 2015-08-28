В Киеве запретили купаться на всех пляжах

Об этом сообщается на официальной странице Главного управления Госсанэпидслужбы Украины в г. Киеве.

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Отмечается, что соответствующее письмо о запрете купания направлено руководству КП «Плесо».

Речь идет о пляжах: «Черторой», «Венеция», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Вербная» и пляж «Пуща-Водица».

Ранее УНИАН сообщал, что за 7 месяцев 2015 года в столице зарегистрировано 7 подтвержденных случаев болезни на лептоспироз. Двое людей от этой болезни умерли в августе. Заражение людей осуществляется через поврежденную кожу и слизистые оболочки при купании в водоемах со стоячей водой, при употреблении сырой воды из природных водоемов, молока и мяса зараженных животных.