В Киеве произошла стрельба, ранения получили два человека

Как сообщил Hromadske.tv начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности Антон Войтюк, конфликт возник на бытовой почве.

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"На месте были найдены гильзы – по разным данным от трех до шести. В результате стрельбы был ранен мужчина, начальник юркомпании. А также пострадал сам нападавший – жертва выбила пистолет и "дала ему в бороду". В результате у него черепно-мозговая травма", – отметил он.

Напомним, накануне в Киеве на проспекте Победы возле Министерства транспорта произошла стрельба, в результате которой погиб человек.