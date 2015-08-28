Кличко перед выборами решил повторить тактику Черновецкого и разослал пенсионерам письма (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко решил повторить практику своего предшественника Леонида Черновецкого и начал писать киевлянам письма, пишет Украинская правда.

Примечательно, что письма получили пенсионеры. В почтовые ящики пожилым людям вбросили письма на дорогой бумаге с фамилией мэра и его подписью.

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В письме Кличко в очередной раз напомнил, что не влияет на ценообразование и цена на квартплату – единственная, которую устанавливает КГГА, не вырастет.

Также мэр напомнил, что в Киеве открыли магазины социального хлеба, и пообещал пенсионерам ко Дню независимости материальную помощь.

Более того, как рассказали столичные жители, многим пенсионерам перезванивали и спрашивали, получили ли они помощь от мэра.

"Бабушки перед 24 насчитали 100 грн. Потом позвонили, представились, что из горсовета от Кличко, и спросили, пришли ли деньги. Переселенцы, зарегистрированные в Киеве, тоже здесь голосуют. Бабушка инвалид III группы – может, это тоже имеет значение, потому что родителям не начисляли и не звонили", - рассказала жительница Любовь.

Как известно, к Дню Независимости Киевская администрация выделила 40 миллионов гривень на разовую помощь социально-незащищенным категориям киевлян.

По распоряжению мэра адресные выплаты от 100 до 350 гривень должны получить 364 674 киевлянина.

В частности, ко Дню Независимости по 350 гривень обещали выплатить семьям погибших участников АТО и родным героев Небесной сотни. По 250 гривень – детям-сиротам, по 150 гривень – киевлянам-инвалидам детства и детям-инвалидам и по 100 гривень – неработающим пенсионерам, пенсия которых не превышает 1900 гривень.

Деньги должны были перечислить на "Карточку киевлянина".

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Как известно, выплата разовой помощи малообеспеченным киевлянам – не новинка. До Кличко такую помощь давали во времена Черновецкого (в 2008-м мэр-Черновецкий в письмах извинялся за действия правительства и обещал денежную помощь малообеспеченным, также к Троице Черновецкий от КГГА раздавал малообеспеченным по 75-150 гривень, в 2009 обещал по 45 гривень на хлеб, а еще вводил практику бесплатного лечения зубов малообеспеченным киевлянам. Кроме того, Черновецкий обещал отправить бабушкам письма с предложением их похоронить.

В 2012 глава КГГА Александр Попов вместо соцвыплат за бюджетные деньги выписывал малообеспеченным муниципальную газету.

Традиционно единовременную помощь также давали ветеранам к Дню Победы или Дню Киева.