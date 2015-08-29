В Киеве сегодня будут дежурить более 3 тысяч силовиков
10:33, 29 августа 2015Киев
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Порядок сегодня в центре столицы во время массовых мероприятий будут обеспечивать более 3 тыс. правоохранителей.
Сегодня в центре Киева состоится открытие мемориала / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.
Охрану общественного порядка будут обеспечивать более 3 тыс. сотрудников столичной милиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, представители общественных организаций и формирований, сводные отряды милиционеров из других областей страны.
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Сегодня в центре Киева состоится открытие мемориала «Стена народной памяти» и торжественная церемония увековечения памяти героев, павших во имя Независимой Украины.
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