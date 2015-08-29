В Киеве мужчина ворвался в офис юрфирмы и открыл стрельбу (видео)

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, правоохранители на месте происшествия выяснили, что в юридическую контору зашел мужчина в форме, похожей на форменную одежду правоохранителей, и начал приставать к работникам.

В результате руководитель сделал ему замечание и попросил покинуть помещение. В ответ мужчина достал оружие (по предварительным данным, травматическое) и сделал несколько выстрелов. В свою очередь директор нанес мужчине телесные повреждения.

Обоим мужчинам вызывали автомобили скорой медицинской помощи.

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Правоохранители проводят тщательный осмотр места совершения правонарушения, выясняют обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.

Личность злоумышленника установлена. Это 36-летний местный житель, 1979 г.р.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.