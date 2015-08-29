В Киеве открыли реконструированный фуникулер (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, торжественную церемонию начала работы обновленного фуникулера провели руководители коммунального предприятия «Киевпасстранс».

«Реконструкционные работы обошлись в 600 тыс. грн. Средства были частично выделены городским бюджетом, частично обеспечены предприятием «Киевпасстранс», - сообщила УНИАН начальник службы маркетинга КП Анна Бондарь.

Она также отметила, что реконструкция проходила 5 недель.

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Обновления фуникулера коснулись не только собственно транспортного механизма. Обновлены также вагоны – сидения, панели управления, пол, стены. В каждом вагоне фуникулера установлена точка Wi-Fi. Кроме того, теперь пассажиры могут оплачивать поездки по безналичному расчету с помощью платежных карт.

Церемонию открытия фуникулера посетили десятки жителей и гостей столицы. Посетителей угощали именинным тортом с 110 свечами.

Как сообщал УНИАН, 20 июля киевский фуникулер приостановил работу для проведения капитального ремонта отдельных узлов.