В Киеве началась выставка ретро-автомобилей
06:07, 30 августа 2015Киев
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В столицу съехались энтузиасты и коллекционеры со всей Украины.
Выставка ретро-автомобилей проходит в Киеве третий год подряд / ru.tsn.ua
Эксклюзивные ретро-автомобили, мотоциклы и самодельные велосипеды со всей Украины представили ценители старого и автомобильного.
В Киеве они собираются третий год подряд, говорится в сюжете ТСН.ua.
С собой энтузиасты привезли как образцы из своих коллекций, так и собственноручно отреставрированные машины.
Это преимущественно американские экземпляры, выпущенные до 1980 года. Были и представители советского автопрома.
Все образцы, говорят организаторы, уникальные.
"По выходным выезжаю. Машина, так сказать, набирает много "лайков" по дороге", - рассказывает участник выставки Ростислав Кузьмин.
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В Киеве проходит ретро-выставка автомобилей, мотоциклов и велосипедов
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