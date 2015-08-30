В Киеве началась выставка ретро-автомобилей

Эксклюзивные ретро-автомобили, мотоциклы и самодельные велосипеды со всей Украины представили ценители старого и автомобильного.

В Киеве они собираются третий год подряд, говорится в сюжете ТСН.ua.

С собой энтузиасты привезли как образцы из своих коллекций, так и собственноручно отреставрированные машины.

Это преимущественно американские экземпляры, выпущенные до 1980 года. Были и представители советского автопрома.

Все образцы, говорят организаторы, уникальные.

"По выходным выезжаю. Машина, так сказать, набирает много "лайков" по дороге", - рассказывает участник выставки Ростислав Кузьмин.

Читайте такжеРок-н-ролл, ретро-автомобили и бургеры: в Киеве пройдет фестиваль американской культуры #USAinUa