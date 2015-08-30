В Киеве в ближайшие три дня будет жарко, а с 1 сентября начнутся дожди

1-2 сентября переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

В Киеве в ближайшие трое суток сохранится жаркая погода. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, 31 августа в столице будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-15°, днем 28-30°. Читайте такжеЗавтра в Украину снова вернется 33-градусная жара 1-2 сентября переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 1 сентября 16-18°, 2 сентября около 20°, днем 32-34°.

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