В Киеве в ближайшие три дня будет жарко, а с 1 сентября начнутся дожди
15:45, 30 августа 2015Киев
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1-2 сентября переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.
Киев ждут теплые дни / flickr.com/photos/little_krawler
В Киеве в ближайшие трое суток сохранится жаркая погода.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, 31 августа в столице будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-15°, днем 28-30°.
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1-2 сентября переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.
Температура ночью 1 сентября 16-18°, 2 сентября около 20°, днем 32-34°.
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