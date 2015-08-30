Виталий Кличко посетил новую пешеходную зону на Почтовой площади и искупался в фонтане (фото)

«Сегодня хочу поздравить вас с открытием пешеходной зоны на Почтовой площади. Мы делаем все, чтобы Киев соответствовал статусу современного европейского города, красивого и комфортного. И эта площадь – один из лучших примеров. В ближайшее время здесь заработают кафе, все инфраструктурные объекты. Уверен, что пешеходная зона станет одним из любимых мест отдыха для киевлян, где можно провести время с детьми и друзьями. Здесь очень хорошая атмосфера и освежающий фонтан», – сказал мэр, который вместе с некоторыми киевлянами побегал в струях фонтана.

В комментарии журналистам Виталий Кличко отметил, что окончательно весь комплекс откроется следующей весной, когда заработает торговый центр с музеем древнего Киева, где посетители смогут осмотреть найденные во время раскопок артефакты XI века.

Мэр прогулялся по площади и пообщался с киевлянами, которые пришли на открытие пешеходной зоны.